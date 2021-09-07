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Высочайший уровень пожарной опасности прогнозируется в двух регионах России
Общество
Высочайший уровень пожарной опасности прогнозируется в двух регионах России
pxhere.com

Москва, 7 сентября. Очень высокий уровень пожарной опасности продолжает действовать в Якутии и Хабаровской области. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Пожароопасная ситуация в этих регионах обусловлена высокой температурой воздуха. В Якутии столбик термометра показывает 20 градусов тепла, а в Хабаровском крае воздух прогрелся до 27 градусов. На территории обоих регионов объявлены четвертый–пятый классы пожарной опасности, передает РИА Новости.

Якутия считается одним из самых пожароопасных российских субъектов. С 1 июля для местных жителей действует запрет на посещение лесов, введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 13 августа режим ЧС распространен на леса. Глава Якутии Айсен Николаев ранее заявил, что регион уже давно не сталкивался с настолько засушливым летом.

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