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Москва и Лима согласовали открытие производства «Спутника V» в Перу
Общество
Москва и Лима согласовали открытие производства «Спутника V» в Перу
twitter.com  /  @SantiCafiero

Лима, 7 сентября. Перу и Россия договорились о старте производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Такое заявление сделал перуанский лидер Педро Кастильо в понедельник.

Президент Перу выступал по местному телеканалу «ТВ Перу», где транслировалось его видеообращение. Он подчеркнул, что без вакцинации населения не получится добиться полного восстановления экономического сектора. По поводу сделки с Россией Кастильо также отметил, что глава перуанского минздрава в скором времени «предоставит подробности по поводу этих работ».

«Сообщаю, что в результате переговоров между правительствами Перу и России было согласовано открытие завода по производству вакцины "Спутник V" в стране», — заявил Кастильо.

Министерство здравоохранения Перу ранее подписало соглашение о приобретении российского «Спутника V». Новость об этом появилась в июле.

Высокое качество российской вакцины отмечают по всему миру. На днях норвежский журналист признал, что иностранные препараты менее эффективны против COVID-19, чем «Спутник V».

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вакцина перу коронавирус Спутник V
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