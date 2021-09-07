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Идею переименования Украины объяснили троллингом в сторону России

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 04:59
Политика
Идею переименования Украины объяснили троллингом в сторону России
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 сентября. Предложение переименовать украинское государство в Русь-Украину было шуткой. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Он посоветовал не воспринимать всерьез все заявления политиков. Депутат в эфире ICTV заметил, что «кое-кто не понимает шуток». На самом деле юмор был направлен на российскую аудиторию.

«Потому что последнее время они пытаются приватизировать все, что принадлежит нашей украинской истории. Поэтому говорить о том, стоит ли сейчас вопрос, я не думаю, что стоит. По моему мнению, это удачный, или, может, кто-то считает неудачный, троллинг в сторону России, чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина», — добавил он.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович недавно предложил переименовать страну в Русь-Украину. Политик объяснил это тем, что Украина и есть Русь. Он также предложил называть украинский язык «руським».

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