Пенсионеры с родственниками на иждивении могут рассчитывать на доплаты в России

Москва, 7 сентября. Доплата к пенсии полагается тем россиянам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники. Об этом рассказал эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис.

Помощь нуждающимся со стороны родственников обычно является самой подходящей, так как государственных программ в стране не хватает. Чтобы как-то компенсировать затраты, гражданам начисляют выплаты, передает «Прайм».

«Деньги могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника», — объяснил Биезбардис.

Пенсионеры могут рассчитывать на доплаты, если заботятся о детях, родителях, супругах, братьях, сестрах, внуках, бабушках или дедушках. Чтобы оформить материальную помощь, необходимо обратиться в ПФР или МФЦ.

Профессор Юлия Финогенова ранее сообщила, что россиянам с 2022 года не нужно будет подавать заявления на перерасчет пенсий. Это будет происходить автоматически.