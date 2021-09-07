Аналитик Бортник сделал прогноз относительно будущего Правительства Украины

Киев, 7 сентября. Новый политический сезон на Украине обернется рядом значительных изменений для страны, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По словам специалиста, правительство столкнется с перестановкой кадров, возможно, ожидается даже отставка кабинета министров. Бортник считает, что в планах подготовка к изменению конституции страны, первоочередной станет и проблема тарифов за ЖКХ. Начало изменений стартует после середины января 2022, когда пройдет новая сессия украинского парламента.

«Политический сезон будет ознаменован переформатированием или отставкой правительства, изменениями в офисе президента, масштабными попытками конституционных реформ, возможно, подготовкой новой версии конституции. Высока вероятность переформатирования руководства Рады до весны следующего года», — рассказал Бортник РИА Новости.

По его словам, остро встанут социально-экономические проблемы и вопросы войны в Донбассе. Активное участие в событиях примет Верховная рада. Перечень предполагаемых изменений уже готов и ожидает своего часа.

Ранее состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Киевские политологи подвели итоги, охарактеризовав ее словом «стыд».