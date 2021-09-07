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Потепление до 20 градусов придет в центр Европейской России до конца недели
Общество
Потепление до 20 градусов придет в центр Европейской России до конца недели
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Западные ветры принесут потепление в центр Европейской России. До конца недели воздух на этой территории прогреется до 20 градусов выше нуля.

Повышение температуры воздуха станет заметным уже в среду, столбик термометра в этот день поднимется до 15–17 градусов. В четверг и пятницу потепление составит до 20 градусов, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Такая погода обусловлена переносом воздушных масс с запада. По словам синоптика, сначала массы будут двигаться с северо-запада, потом с запада и с юго-запада.

Чуть хуже ситуация будет складываться на юге Европейской России, на территории которого уже ожидаются заморозки. Температура ниже нуля прогнозируется и в большинстве регионов Поволжья.

Москва ранее перенесла основной пик похолодания. В минувшее воскресенье воздух в столице прогрелся лишь до десяти градусов тепла, что стало самым низким показателем за последние 130 дней.

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погода гидрометцентр вильфанд
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