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«Сигнал России»: Кулеба назвал причину выделения военной помощи США Киеву
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«Сигнал России»: Кулеба назвал причину выделения военной помощи США Киеву

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 04:48
Политика
«Сигнал России»: Кулеба назвал причину выделения военной помощи США Киеву
facebook.com  /  Dmytro Kuleba

Киев, 7 сентября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США считают лучшим «сигналом» Москве увеличение военной поддержки Киева.

«Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее», сказал глава украинского МИД. По его словам, встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена поспособствовала укреплению Киева.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV .

Зеленский и Байден провели переговоры в Белом доме 1 сентября. После встречи было сделано совместное заявление, которое направлено на укрепление двустороннего сотрудничества Вашингтона с Киевом во многих сферах.

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев уверен, что одна из главных тем переговоров обсуждалась без присутствия телекамер и журналистов. По его мнению, Байден пытался донести до своего коллеги, что решить проблемы Украины без участия России невозможно.

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зеленский байден кулеба сигнал россии
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