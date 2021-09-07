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Центр «Вектор» хранит в своей лаборатории самый опасный патоген в мире

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 04:27
Общество
Центр «Вектор» хранит в своей лаборатории самый опасный патоген в мире
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Вирус натуральной оспы признан самым опасным патогеном в мире. Сейчас его образцы хранятся лишь в двух лабораториях: российском ГНЦ ВБ «Вектор» и американском CDC.

Специалисты «Вектора» хранят вирус оспы в морозильной камере, оснащенной специальными датчиками. Каждый из них свидетельствует об исправной работе техники. Электричество в корпусах центра проведено таким образом, что свет в них может пропасть лишь на несколько секунд, рассказал сотрудник «Вектора», член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Подведены три источника электроснабжения, поэтому разморозки холодильников случиться не может. Система электроснабжения такая же, как на атомных электростанциях», — цитируют его «Известия».

Весь персонал «Вектора» прошел вакцинацию, во время работы сотрудники надевают специальные скафандры. В комнатах, где ученые взаимодействуют с патогенами, установлены камеры, записи с которых хранятся годами. Во время перехода из одной зоны в другую сотрудники проходят несколько этапов дезинфекции.

«А вы пройдете через душ, причем не просто через душ, а через два душа: один с дезинфектантом, второй уже нормальный», — рассказал Нетесов.

Каждый корпус «Вектора» оснащен установкой инактивации и стерилизации стоков. В ходе первого этапа инактивации добавляется химический агент, после чего температуру субстанции повышают до 130 градусов на протяжении 40 минут.

«Вектор» ранее представил статистику заболеваемости COVID-19 среди привитых вакциной «ЭпиВакКорона». С начала прививочной кампании в России коронавирусом заразились около 0,59% вакцинированных граждан.

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вектор патоген вирус оспы
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