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Россия разрабатывает автономный дрон для исследования морских глубин

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 04:13
Технологии
Россия разрабатывает автономный дрон для исследования морских глубин
freepik.com  /  Nariman Mesharrafa

Москва, 7 сентября. Россия представила новый подводный беспилотник на форуме «Армия-2021». Характеристики аппарата описало в своем материале японское СМИ Yahoo News Japan.

Первоочередная задача дрона — это автономное исследование морского дна, однако его можно перепрограммировать под ручное управление. Также сообщается, что устройство способно атаковать вражеские субмарины.

«Этот подводный беспилотник может в автоматическом режиме изучать морское дно, вести геодезическую съемку, а также радиоэлектронную борьбу для создания помех электромагнитным волнам противника. Если установить соответствующее программное обеспечение, им может управлять человек», — передает слова разработчика «ИноСМИ».

Беспилотник способен передвигаться со скоростью не более 1,5 километра в час, поскольку в первую очередь он предназначен для исследования, однако глубина его погружения составляет 300 метров. Дрон также способен манипулировать объектами на морском дне, к примеру, откапывать находки.

Тем временем на Марсе вертолет-дрон Ingenuity успешно осуществил свой первый автономный полет. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

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