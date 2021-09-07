Памятник молодому Федору Достоевскому украсил московскую Воздвиженку

Москва, 7 сентября. Памятник, посвященный русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому, появился 6 сентября на Воздвиженке в Москве.

Открытие скульптуры приурочено к 200-летнему юбилею со дня рождения знаменитого писателя. Памятник находится у книжного клуба «Достоевский», который и был инициатором проекта.

Арт-объект сделан из бронзы. Автор скульптуры попытался отойти от привычных представлений о писателе в престарелом возрасте, поэтому изобразил молодого Достоевского. В тот период русский классик только ушел с военной службы, посвятив себя творческой деятельности. В руках писатель держит пушкинского «Бориса Годунова». Это отсылает к художественному методу, которым пользовался Достоевский и родоначальником которого считал именно Пушкина.

В церемонии открытия приняли участие правнук и праправнук писателя. Мероприятие также посетят другие почетные лица, связанные с культурной деятельностью Москвы, передает газета «Культура».

Нижний Новгород почтил память другого русского писателя. Профессор Преображенский и Шарик, герои произведения «Собачье сердце» Михаила Булгакова, появились на набережной города перед медицинским университетом.