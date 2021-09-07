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Колесный плавающий танк со 125-мм пушкой может появиться в России

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 04:02
Армия
Колесный плавающий танк со 125-мм пушкой может появиться в России
pexels.com

Москва, 7 сентября. Возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой рассматривают в Ростехе. Какой будет база, пока неизвестно.

Заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев указал на планы поставить боевое отделение «Спрута-СДМ1» на колесную базу. Так как в РФ существуют разные колесные шасси, с конкретной колесной базой еще не определились, пишет РИА Новости.

«Сегодня в РФ есть много удачных колесных шасси, и тут все зависит от финального назначения колесного такта, от того, в какие войска он должен будет пойти», — отметил Будаев.

Согласно мнению конструктора, новые «Спруты» на колесах будут ориентированы на внешний рынок. В России такую машину вряд ли будут использовать из-за приоритета гусеничным шасси и с учетом особенностей географии страны.

Танк Т-55 могут модернизировать на заводе «Омсктрансмаш». Сейчас ведутся переговоры, чтобы ввести боевую машину в строй. Их обновление может стать актуальной производственной задачей, считает гендиректор предприятия Игорь Лобов.

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