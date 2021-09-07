Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского

Киев, 7 сентября. Президент США Джо Байден за закрытыми дверьми мог сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что решить проблему Киева без Москвы невозможно.

Именно глава Белого дома мог указать Зеленскому на необходимость взаимодействия с Россией. Этот совет, возможно, стал причиной начала обсуждения возможности встречи украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш». Главной интригой, таким образом, стало не обсуждение вступления Украины в НАТО и не вопрос «Северного потока — 2», а сближение Москвы и Киева.

«Меркель не просто так ездила сначала к Байдену, потом должна была приехать к Зеленскому, но потом почему-то заехала к Путину. Они согласовывали позиции», — добавил экс-депутат.

Он считает неслучайным прощальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Мураев также предположил, что Зеленский и Путин встретятся до предстоящего Нового года.

Сенатор Алексей Пушков ранее дал Зеленскому совет пред встречей с Путиным. Он заявил, что переговоры состоятся только после того, как украинский лидер определится с темами для обсуждения.