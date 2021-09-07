Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 04:18
04:09
Технологии
Россия разрабатывает автономный дрон для исследования морских глубин
04:05
Общество
Памятник молодому Федору Достоевскому украсил московскую Воздвиженку
04:02
Армия
Колесный плавающий танк со 125-мм пушкой может появиться в России
04:01
Политика
Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского
04:00
Украина
«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
03:53
Общество
«Хорошая вакцина»: норвежский журналист указал на эффективность «Спутника V»
03:52
Общество
Открытие отреставрированной части Биг-Бена вызвало споры в Великобритании
03:44
Экономика
Украинский банк отказался принимать купюры с изображением Крыма
03:33
Общество
Врач Пурясев дал советы по лечению кашля в сезон простуд
03:15
Политика
Панджшер продолжает оказывать сопротивление боевикам из «Талибана»
Все новости

Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского
Политика
Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского
Global Look Press  /  Pool via CNP

Киев, 7 сентября. Президент США Джо Байден за закрытыми дверьми мог сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что решить проблему Киева без Москвы невозможно.

Именно глава Белого дома мог указать Зеленскому на необходимость взаимодействия с Россией. Этот совет, возможно, стал причиной начала обсуждения возможности встречи украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш». Главной интригой, таким образом, стало не обсуждение вступления Украины в НАТО и не вопрос «Северного потока — 2», а сближение Москвы и Киева.

«Меркель не просто так ездила сначала к Байдену, потом должна была приехать к Зеленскому, но потом почему-то заехала к Путину. Они согласовывали позиции», — добавил экс-депутат.

Он считает неслучайным прощальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию. Мураев также предположил, что Зеленский и Путин встретятся до предстоящего Нового года.

Сенатор Алексей Пушков ранее дал Зеленскому совет пред встречей с Путиным. Он заявил, что переговоры состоятся только после того, как украинский лидер определится с темами для обсуждения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского
россия зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru