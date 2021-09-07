Открытие отреставрированной части Биг-Бена вызвало споры в Великобритании

Лондон, 7 сентября. Циферблат часовой башни Вестминстерского дворца Биг-Бен открыли после масштабной реставрации. На нем впервые за 90 лет появился флаг Святого Георгия.

Достопримечательность была закрыта лесами с 2017 года, процесс приостановили в разгар пандемии коронавируса. Предполагается, что окончательно реставрация завершится в следующем году.

Белые щиты с крестом святого Георгия, одним из символов Англии, были на башне до 1930 года. Реставраторы тогда приняли решение выкрасить щиты черной и золотой краской, чтобы на них не скапливались пыль и грязь. Также прежний облик вернут и другим декоративным частям Биг-Бена. Специалисты восстановят оригинальные цвета частей циферблата — золотой и синий.

Всего на башне находится 24 щита, по шесть с каждой стороны. Первоначальный облик приняли конструкции, которые направлены на Темзу. Реконструкция восточного циферблата обошлась властям в 80 миллионов фунтов стерлингов.

Желание вернуть башне викторианскую цветовую гамму разозлило некоторых шотландских активистов, которые выступают за независимость своей страны от Великобритании. По их словам, демонстративное размещение английского флага — это неуважение к шотландцам. Некоторые уверены, что в будущем «исторические провинции» перестанут существовать и тогда наличие такого символа будет неуместным, передает Daily Mail.

«Это долгожданный стимул для независимости Шотландии [...]. Шотландия по-прежнему остается в стороне и игнорируется в решении важнейших проблем, стоящих перед нашей страной», — заявил после открытия части достопримечательности депутат SNP Пит Уишарт.

Архитекторы парируют, что история с флагом не должна задеть чувства граждан союза. По их словам, такой шаг был сделан для того, чтобы отдать дать прошлому.

Масштабное восстановление на данный момент проходит в другом историческом здании — Нотр-Даме в Париже. Достопримечательность пострадала во время крупного пожара, который случился в 2019 году.