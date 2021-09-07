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Украинский банк отказался принимать купюры с изображением Крыма
Экономика
Украинский банк отказался принимать купюры с изображением Крыма
youtube.com  /  Prt Scr Банк России

Киев, 7 сентября. Украинский банк отказал Дарине Воскресенской в обмене российской купюры с изображением Крыма. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Инцидент произошел в Киеве. Отмечается, что банк все же принял часть банкнот девушки, однако принципиально не стал обменивать 200-рублевые купюры, на которых изображен Севастополь. Объяснить отказ сотрудница банка не смогла, об этом Воскресенская рассказала на своей странице в Instagram.

Однако на этом история не закончилась. После того как девушка рассказала в соцсетях о случившемся, она подверглась травле. Воскресенская сообщила, что кто-то поделился в соцсетях видеороликом с ее участием, после чего на странице девушки стали появляться недовольные пользователи. Они оскорбляли и призывали ее «уезжать в Россию». В ответ на это она заявила, что жители Луганска не сами выбирали валюту.

«Не потому, что это мы выбрали, а потому, что там на данный момент так. И, уважаемые мои дорогие люди, которые сейчас пишут гадости, — гуляйте лесом, вот и все», — заключила Воскресенская.

Государственному департаменту США давно следует запомнить, что Крым является российской территорией. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев.

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