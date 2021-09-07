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Врач Пурясев дал советы по лечению кашля в сезон простуд

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 03:33
Общество
Врач Пурясев дал советы по лечению кашля в сезон простуд
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Москва, 7 сентября. Простудные заболевания нередко сопровождаются кашлем. Без должного лечения он может продолжаться очень долго, предупредил пульмонолог Сергей Пурясев.

Кашель представляет собой воспаление, поэтому важно принимать противовирусные и противомикробные препараты. Врач может выписать гормональные лекарства для кратковременного приема. Среди народных методов подойдут горчичники, оказывающие разогревающий эффект, пишет радио Sputnik.

Оптимальным средством для облегчения приступов кашля является нутряной жир. Он поможет снабдить легкие кислородом и разогреть их. Кашель при ОРЗ или ОРВИ может сохраняться от пяти до 15 дней. Если у пациента воспаление легких или бронхит, то требуется должное лечение, предупредил пульмонолог.

Кашель, одышка, лихорадка характерны для вирусных респираторных болезней. Осенью, кроме гриппа, может повыситься заболеваемость COVID-19. Отличить их возможно по некоторым признакам. Так, на коронавирус могут указывать отсутствие вкуса и запаха, высыпания на пальцах ног.

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здоровье лекарство кашель
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