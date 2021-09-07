Панджшер продолжает оказывать сопротивление боевикам из «Талибана»

Кабул, 7 сентября. Бои в северной провинции Панджшер, которая отказалась подчиняться талибам, продолжаются.

Источник ТАСС, близкий к Фронту национального сопротивления, сообщил, что позиции ополченцев регулярно подвергаются атаки беспилотников «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России). По этой причине многим пришлось отступить в высокогорные районы.

«В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор», — добавил собеседник агентства.

По его словам, боевые действия происходят также в соседней провинции Баглан и в районе Андара. Из-за интенсивных боестолкновений почти все местные жители покинули свои дома и попытались найти спасение в горах.

Тем временем талибы вовсю готовят новое правительство Афганистана. Соответствующее заявление сделал представитель группировки Ахмадулла Муттаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.