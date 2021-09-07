Секрет долголетия кроется в соблюдении пяти простых привычек

Лондон, 7 сентября. Все больше людей задаются вопросами здоровья и долголетия. Британские журналисты описали пять простых привычек, которые помогут продлить жизнь.

Сон является первым, чем следует заняться для достижения цели. Исследователи доказали, что у людей, которые регулярно спят по пять часов в день или меньше, на 65 процентов выше смертность, чем у тех, кто спит от семи часов.

Затем следует определить правильное время для еды. Поздний прием пищи повышает набор веса, а также уровень сахара в крови вне зависимости от объема потребляемых калорий. Также положительно на здоровье сказывается интервальное голодание: необходимо сперва потреблять на 30 процентов меньше калорий, а затем воздержаться от употребления еды на 16 часов, сообщает Daily Express.

Доказано, что даже легкий переход от мясной диеты к более вегетарианской заметно продлевает жизнь. Питание людей, доживших до почтенного возраста, состоит в основном из термически необработанных продуктов и растительной пищи.

Физическая активность также является одним из ключевых факторов долголетия. Не обязательно заниматься с тяжелыми весами, легкая получасовая физическая активность способна продлить жизнь на три года людям с ожирением и на семь тем, кто находится в хорошей форме. И последней сокращающей жизнь привычкой является курение. От нее следует отказаться без раздумий.

Лень также способна вызывать преждевременное старение. Гарвардские ученые заявляют, что малоподвижный образ жизни приводит к атрофии мышц и нарушению целостности клеток всех органов.