Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 04:17
04:09
Технологии
Россия разрабатывает автономный дрон для исследования морских глубин
04:05
Общество
Памятник молодому Федору Достоевскому украсил московскую Воздвиженку
04:02
Армия
Колесный плавающий танк со 125-мм пушкой может появиться в России
04:01
Политика
Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского
04:00
Украина
«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
03:53
Общество
«Хорошая вакцина»: норвежский журналист указал на эффективность «Спутника V»
03:52
Общество
Открытие отреставрированной части Биг-Бена вызвало споры в Великобритании
03:44
Экономика
Украинский банк отказался принимать купюры с изображением Крыма
03:33
Общество
Врач Пурясев дал советы по лечению кашля в сезон простуд
03:15
Политика
Панджшер продолжает оказывать сопротивление боевикам из «Талибана»
Все новости

Секрет долголетия кроется в соблюдении пяти простых привычек

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 03:15
Общество
Секрет долголетия кроется в соблюдении пяти простых привычек
pixabay.com

Лондон, 7 сентября. Все больше людей задаются вопросами здоровья и долголетия. Британские журналисты описали пять простых привычек, которые помогут продлить жизнь.

Сон является первым, чем следует заняться для достижения цели. Исследователи доказали, что у людей, которые регулярно спят по пять часов в день или меньше, на 65 процентов выше смертность, чем у тех, кто спит от семи часов.

Затем следует определить правильное время для еды. Поздний прием пищи повышает набор веса, а также уровень сахара в крови вне зависимости от объема потребляемых калорий. Также положительно на здоровье сказывается интервальное голодание: необходимо сперва потреблять на 30 процентов меньше калорий, а затем воздержаться от употребления еды на 16 часов, сообщает Daily Express.

Доказано, что даже легкий переход от мясной диеты к более вегетарианской заметно продлевает жизнь. Питание людей, доживших до почтенного возраста, состоит в основном из термически необработанных продуктов и растительной пищи.

Физическая активность также является одним из ключевых факторов долголетия. Не обязательно заниматься с тяжелыми весами, легкая получасовая физическая активность способна продлить жизнь на три года людям с ожирением и на семь тем, кто находится в хорошей форме. И последней сокращающей жизнь привычкой является курение. От нее следует отказаться без раздумий.

Лень также способна вызывать преждевременное старение. Гарвардские ученые заявляют, что малоподвижный образ жизни приводит к атрофии мышц и нарушению целостности клеток всех органов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Секрет долголетия кроется в соблюдении пяти простых привычек
здоровье долголетие вредные привычки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru