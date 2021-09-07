«Острый нож у горла НАТО»: Sina объяснила важность Калининграда для России

Пекин, 7 сентября. НАТО во главе с США пытаются «запугать» Россию учениями у берегов Калининградской области. Москва же использует этот регион в качестве кинжала, вонзаемого в «горло» Альянса.

Минобороны России увеличило количество учений в акватории Балтийского моря и на территории Калининградской области. Многие специалисты полагают, что Москва таким образом предупреждает НАТО, что не стоит иметь «недолжные желания» касательно Калининграда, сообщил пользователь китайской Sina.

Россия никогда не откажется от своего эксклава, как бы на этом не настаивали другие страны. Калининград для Москвы является «острым ножом, приставленным к горлу Европы». Он помогает в долгосрочной перспективе сдерживать страны НАТО.

«И Калининград — это отличное решение проблемы России! Она использует свой эксклав, чтобы создать стратегический опорный пункт, и теперь все страны НАТО будут знать, как пытаться давить на нее!» — говорится в материале.

Москва строит на территории области крупнейшую военно-морскую базу, которую планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года. Еще семь лет назад в регионе разместили ракетный комплекс «Искандер», а два года назад — полк ЗРК С-400 «Триумф».

Танкисты Балтийского флота ранее провели тренировочные стрельбы на полигоне Правдинский в Калининградской области. В учениях принимали участие боевые машины Т-72Б3 и Т-72БМ.