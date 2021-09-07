«Курганец-25» стал достойным наследником легендарного БМП-1

Вашингтон, 7 сентября. «Курганец-25» стал достойным представителем российских боевых машин пехоты, прародителем которых стала БМП-1, представленная в 1967 году на параде в Москве.

Новый бронетранспортер появился в одно время с танком Т-14 «Армата», который и перенял на себя все внимание. «Курганец» не является супероружием, в отличие от нового ОБТ, однако показывает стремление России к созданию конкурентоспособной боевой машины, которая будет соответствовать всем современным стандартам. Об этом говорится в статье журнала National Interest, эксклюзивный перевод которой подготовило Федеральное агентство новостей. Новая БМП теперь обладает куда более внушительными параметрами защищенности, что ставит ее в один ряд с американским М2 «Брэдли» и британским Warrior. Но в этом же время она имеет некоторые серьезные преимущества над западными аналогами. В свое время БМП-1 совершила переворот в механизированной войне. Ранее считалось, что бронетранспортеры являлись всего лишь защищенными «такси» для солдат. В лучшем случае они комплектовались пулеметом. Однако БМП-1 нес на себе противотанковую пушку ближнего действия и ракетную установку для более серьезных дистанций. Эти «звери» в теории могли уничтожать даже основные боевые танки противника. В это же время машина была не очень хорошо защищена. Борт можно было пробить из пулемета 50-го калибра. Плюс серьезное вооружение не позволяло эффективно бороться с живой силой врага. Однако эти проблемы были частично решены в следующей генерации машины — БМП-2. Тут и броня стала потолще, и автоматическая пушка лучше показывала себя против пехоты. После 1980 года Запад начал разрабатывать собственные аналоги советского бронетранспортера, но все они получались сильно тяжелее. Масса американского «Брэдли» вовсе вдвое превышала вес машины из СССР. Но в то же время они были толще, что давало им преимущество в стычке «лоб в лоб».

А вот следующая российская гусеничная БМП пошла в другом направлении. Вместе с тридцатимиллиметровой автопушкой на БМП-3 было установлено стомиллиметровое низкоскоростное орудие. Этот образец мигом стал самой хорошо вооруженной БМП в мире. Но и тут защита была улучшена не столь кардинально.

Теперь же на замену БМП пришли «Курганцы». Основной акцент сегодня ставится на защиту экипажа. Для этого был разработан принципиально новый корпус. Машина стала заметно тяжелее, плюс модульная система брони позволяет дополнительно «догрузить» технику защитой. Также в армии будет действовать сразу два варианта: БМП и БТР. Первый имеет беспилотную башню «Бумеранг» с тридцатимиллиметровой автопушкой 2А42. По сторонам находятся две противотанковые ракеты AT-14 «Корнет ЭМ», которые пробивают тяжелую броню «Абрамса» и «Меркавы». Их «фишкой» является система «выстрелил, забыл».

Главной же особенностью «Курганца» является новая система активной защиты «Афганит», используемая на танке Т-14. Она включает несколько радаров AESA для обнаружения снарядов и ракет, в ответ на которые выстреливают многоспектральные дымовые гранаты. Они сбивают с толку приближающиеся ракеты, а залпы из 16 труб поражают их.

«Курганец» имеет полный набор современных датчиков и систем: GPS, лазерный дальномер, тепловизор, система управления огнем с активным поиском, внешние камеры для ситуационной осведомленности и сетевые средства наводки оружия. Интересно, что элементы управления смоделированы по образцу контроллера консоли PlayStation. Таким образом новобранцам будет легче разобраться с техникой и избежать травм. Максимальная скорость достигает 80 километров в час. Плюс, «Курганец» сохранил способность БМП пересекать воду. А вот пассажировместимость сократилась до отряда из шести-семи человек, но интерьер стал просторнее и комфортнее.

Новая боевая машина пришла на замену вездесущему MT-LB — удобного гусеничного носителя оружия, адаптированного для самых разных задач. На базе «Курганца» планируется создать бронированную машину скорой помощи, миноносец «Василек» калибра 82 миллиметра, противотанковую, бронированную эвакуационную машину, разведывательную, командирскую машину и бронетранспортер. Также предполагается, что в производстве находится 120- или 122-миллиметровый вариант самоходной артиллерии и зенитная установка.

Недавно аналитик из США сравнил Т-90 и Abrams, чтобы узнать победителя в «битве века». Исход битвы будет зависеть от квалификации экипажей боевых машин.