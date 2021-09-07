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Трек Бейонсе для драмы «Король Ричард» может стать претендентом на «Оскар»
Общество
Трек Бейонсе для драмы «Король Ричард» может стать претендентом на «Оскар»
instagram.com  /  @beyonce

Лос-Анджелес, 7 сентября. Американская певицы Бейонсе записала трек под названием Be Alive для спортивной драмы Уилла Смита «Король Ричард». Песня может оказаться претендентом на «Оскар».

Мировая премьера спортивной драмы состоялась на американском кинофестивале «Теллурайд» в начале сентября. Пока песня Бейонсе еще не издана, но она прозвучала во время финальных титров. Трек создавался при участии музыканта Дарюса Скотта, известного как DIXSON, пишет Los Angeles Times.

По мнению авторов издания, песня Бейонсе может претендовать на премию «Оскар». Есть вероятность, что артистка исполнит сингл на церемонии награждения в следующем году. Фильм «Король Ричард» посвящен истории требовательного отца и тренера будущих звезд тенниса Серены и Винус Уильямс.

«Члены киноакадемии ни за что не откажутся от Бейонсе снова после фиаско с песней Spirit – громким гимном их фильма "Король Лев", которая по непонятным причинам на 92-й церемонии награждения премии "Оскар" не получила даже номинации», — рассказали в издании.

Журналисты журнала Rolling Stone признали клип певицы Бейонсе на песню Formation лучшим видео всех времен. Ролик занял первую строчку в рейтинге 100 лучших видеоклипов. Американская артистка обошла Майкла Джексона, Принца и Леди Гагу.

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Оскар Бейонсе песня
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