Американцы указали на неуместную и показушную скорбь Байдена по своему сыну

Вашингтон, 7 сентября. Президент США Джо Байден слишком много и неуместно говорит о своем покойном сыне Бо Байдене, который умер в 2015 году. На это обратили внимание американские журналисты.

Авторы некоторых иностранных СМИ отмечают усталость людей от того, что президент упоминает о своей утрате практически в каждом контексте. Больше всего общественность возмущает тот факт, что Байден сравнивает смерть Бо с гибелью американских солдат в Афганистане, пытаясь показать свою причастность к горю и понимание, передает TMZ.

Например, о своей утрате хозяин Белого дома вспомнил при общении с родственниками погибших американцев при хаотичном выводе войск США из Афганистана. Марк Шмитц, сын которого скончался во время спецоперации, посчитал такой разговор неуместным. По его мнению, стоило посвятить внимание семьям людей, которые только что умерли при трагических обстоятельствах. Байден же вспомнил Бо, умершего в 2015 году не во время боевых действий, а от продолжительной болезни.

Журналисты Times в одном из своих материалов написали, что не все американцы готовы слушать о личной трагедии государственного лидера. Его неуместные воспоминания и обращения к покойному сыну могут стать для него политической ошибкой. На данный момент авторов материала интересует вопрос, будет ли президент продолжать в том же духе, когда его очередная «политическая стратегия» оказалась раскрытой.

Поведение американского лидера давно смущает жителей США. С самого первого месяца своего президентства Байден сумел отличиться не в самом лучшем понимании этого слова. Главе государства до сих пор припоминают падение на трапе самолета, оскорбление российского президента Владимира Путина, выражение скуки при встрече с иностранными партнерами. Недавно очередная выходка Байдена вновь заставила задуматься о состоянии его здоровья. Он оконфузился на переговорах с представителями еврейской общины, забыв название известной песни.