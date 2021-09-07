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Кедми заявил о необходимой России стратегии для предотвращения провокаций «под боком»
Политика
Кедми заявил о необходимой России стратегии для предотвращения провокаций «под боком»
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 7 сентября. России для недопущения провокаций необходимо больше внимания уделять постсоветскому пространству. Об этом в эфире ТВЦ заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Москва, по мнению Кедми, в период с 1990 по 2014 годы не так много внимания уделяла бывшим советским республикам. Однако именно «из-под бока» можно ожидать различные провокации, подогреваемые западными странами.

Израильский эксперт порекомендовал выработать определенную стратегию по общению с соседними странами, чтобы во взаимодействии с ними царил порядок. Отталкиваться стоит от интересов России и ее стратегической безопасности.

«Тогда у тех, кто хочет [спровоцировать ситуацию. — Прим.ФАН], ничего не получится», — подвел итог Кедми.

Недавно специалист назвал отличительную от других черту польского народа. Республика, по его словам, является единственным «расово чистым» европейским государством.

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россия провокации яков кедми
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