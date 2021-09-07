Делон рассказал о своих переживаниях после смерти Бельмондо

Париж, 7 сентября. Французский актер Ален Делон признался, что совершенно опустошен после смерти своего соотечественника Жан-Поля-Бельмондо.

Оба артиста неоднократно пересекались на съемочных площадках. Делон и Бельмондо сыграли вместе в фильмах «Борсалино», «Будь красивой и молчи» и «Один шанс на двоих». Многие зрители считали их соперниками, однако сам Делон отмечал, что «без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона — Бельмондо».

«Я абсолютно подавлен… Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад», — сказал он в эфире телеканала CNews.

Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Причина смерти не разглашается. За свою карьеру актер снялся почти в 100 кинокартинах. Известность ему принес фильм «На последнем дыхании», где он сыграл роль преступника Мишеля Пуакара. Также российскому телезрителю Бельмондо запомнился по картине Жоржа Ротнера «Профессионал».