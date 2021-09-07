Пушков: Зеленский должен определиться с темами перед встречей с Путиным

Москва, 7 сентября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит подумать над темами, которые он хочет обсудить на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Владимир Путин неоднократно выражал готовность встретиться со своим украинским коллегой. Российский лидер планирует обсудить вопросы, затрагивающие двусторонние отношения России и Украины, передает слова члена Совфеда газета «Взгляд».

«Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», — подчеркнул Пушков.

Киев готов к встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о якобы «поисков отговорок» со стороны Москвы, чтобы избежать переговоров лидеров стран.