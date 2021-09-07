Польские дайверы: Янтарная комната может быть в ящиках на дне Балтийского моря

Варшава, 7 сентября. Специалисты дайвинг-группы Baltictech в поисках Янтарной комнаты начали вскрывать ящики, обнаруженные на борту затонувшего в Балтийском море нацистского судна «Карлсруэ».

Корабль с 350 тоннами груза, охраняемый двумя тральщиками, потопили 75 лет назад. Дайверы обнаружили судно на глубине почти 80 метров год назад. Специалисты полагают, что именно на «Карлсруэ» фашисты пытались вывести украденные из Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге ценности, в числе которых и знаменитая Янтарная комната, передает Daily Mail.

Руководитель экспедиции Томек Стачура рассказал, что на дне моря были найдены ящики, ручки которых похоже на музейные, а также фрагменты «картинных рам и гниющих холстов». Последний раз Янтарную комнату видели в Кенигсберге (современном Калининграде), именно оттуда «Карлсруэ» отправился в свой последний рейс.

«Он практически не поврежден. В его трюмах мы обнаружили военную технику, фарфор и множество ящиков с до сих пор неизвестным содержимым», — рассказал Стачура о затонувшем корабле.

Дайверы составят опись всего обнаруженного внутри корабля. Если среди груза будет что-то ценное и польские власти разрешат государственное погружение, то ящики поднимут на сушу.

«Карлсруэ» помимо груза перевозил 1083 человека, спастись удалось только 113 пассажирам. Так как погибшие являлись гражданами Германии, Берлин может запретить нарушать морскую могилу. Исследования осложняет и глубина, на которой находится судно.

«Как археологические дайверы, мы официально можем погружаться только на 130 футов (39,6 метра), но корабль находится на глубине более 260 футов (79,2 метра). Военные водолазы могли бы это сделать, но это может стоить миллионы», — пояснил Стачура.

Поисковое объединение «Дон» ранее обнаружило советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 под Воронежем. Его фрагменты показались из-под воды в связи с обмелением реки на три метра.