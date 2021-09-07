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Туристка разбилась насмерть при падении с обрыва в Калифорнии
Происшествия
Туристка разбилась насмерть при падении с обрыва в Калифорнии
pixabay.com

Пасифика, 7 сентября. Женщина гуляла по тропе в парке Мори-Пойнт, который расположен вблизи города Пасифика, штат Калифорния. В какой-то момент она оступилась и упала с обрыва.

Трагедия произошла утром в минувшее воскресенье. Очевидцы рассказали, что туристка споткнулась во время пешего похода. Высота падения составила около 50 футов, что составляет чуть больше 15 метров. Бездыханное тело женщины удалось найти на пляже, она скончалась на месте, передает телеканал Fox News.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность погибшей. После этого о смерти женщины проинформируют ее родственников.

Площадь парка Мои-Пойнт составляет около 110 акров (445154,6 квадратных метров). Его территория входит в национальную зону отдыха «Золотые ворота».

В Крыму спасатели на протяжении пяти часов оказывали помощь туристу, который упал со скалы. Мужчина сорвался с высоты около 15 метров во время спуска по скалистому маршруту.

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