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Долгое нахождение хозяина дома может довести кошек до стресса

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 01:41
Общество
Долгое нахождение хозяина дома может довести кошек до стресса
pixabay.com

Лондон, 7 сентября. Кошки подвержены опасным заболеваниям, связанным со стрессом. Из-за пандемии коронавируса питомцы вынуждены пересмотреть свой образ жизни и проводить больше времени с людьми.

Необходимость приспосабливаться к работающим на дому хозяевам стала тяжелым испытанием для животных. В отличие от собак, кошки более склонны к одиночеству. Но это касается не каждого питомца, отметили в благотворительной организации по защите животных Cats Protection.

Несмотря на то, что кошек одомашнили, они все еще могут испытывать стресс из-за долгого нахождения своего хозяина дома. На фоне пандемии, когда большинство людей перешли на удаленную работу и учебу, у животных не осталось лишних часов для тишины и покоя.

Стресс от круглосуточного нахождения рядом с человеком спровоцировал увеличение числа опасных заболеваний. У питомцев диагностировали закупорку мочевого пузыря и цистит. Чтобы помочь животному, специалисты советуют создать безопасные и удобные пространства для кошек. Существует ряд признаков, указывающих на стресс. Среди них большая замкнутость, нетерпимость к людям, переедание и загрязнение помещений, пишет Express.

Волонтеры отпраздновали Международный день благотворительности 5 сентября. Добровольцы помогают зоозащитным организациям сбором кормов для кошек и собак. Особых навыков не требуется – достаточно любить животных и иметь пару часов свободного времени для занятия добрыми делами.

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