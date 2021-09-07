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Разумков посоветовал оскорбившему украинцев Арестовичу работать на талибов
Политика
Разумков посоветовал оскорбившему украинцев Арестовичу работать на талибов
Pr Scr youtube.com

Киев, 7 сентября. Советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу следует устроиться на работу в «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Соответствующее заявление сделал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Он осудил Арестовича за слова о более низком уровне образования украинцев по сравнению с афганскими беженцами. Советник президентского офиса недавно объявил, что с эвакуированными из Кабула гражданами проблем не будет, так как они «часто гораздо более образованы, чем средний украинец».

«Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», — заявил Разумков в эфире телеканала «Украина-24».

Алексей Арестович ранее предложил переименовать украинский язык в «руський». Советник считает, что это будет уместно после переименования Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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