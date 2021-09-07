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Спорт
Дубль и передача 16-летнего Мичкова помогли СКА обыграть «Адмирал» в матче КХЛ
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Дубль и передача 16-летнего Мичкова помогли СКА обыграть «Адмирал» в матче КХЛ
Спорт
Дубль и передача 16-летнего Мичкова помогли СКА обыграть «Адмирал» в матче КХЛ
ТАСС  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 7 сентября. Форвард Матвей Мичков стал одним из героев матча КХЛ СКА — «Адмирал». Ему удалось отметиться голевой передачей и забросить две шайбы в ворота «моряков».

Для молодого игрока петербургской команды эти голы стали первыми в КХЛ. Помимо него, заброшенными шайбами у армейцев отметились Михаил Воробьев, Антон Бурдасов, Данила Моисеев, Кирилл Марченко (дубль), Андрей Кузьменко и Евгений Тимкин. В составе проигравшей команды отличились Дмитрий Саюстов и Вячеслав Ушенин. Итоговый счет встречи — 9:3.

В прошлом сезоне 16-летний Мичков выступал за клубы Молодежной хоккейной лиги СКА-1946 и «СКА-Варяги». Он является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года. Кроме того, в его активе приз самому ценному игроку турнира. В КХЛ нападающий дебютировал 2 сентября в матче с «Северсталью».

Ранее СКА обыграл ярославский «Локомотив» в серии буллитов. Игра проходила на стадионе «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счетом 3:4.

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