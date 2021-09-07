Кулеба сообщил о плане создания зоны свободной торговли между Украиной и США

Киев, 7 сентября. Киев предложил Вашингтону создать зону свободной торговли между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ICTV.

Он отметил, что предложение призвано улучшить экономику страны. Инициатива также должна обеспечить финансирование войны.

«Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги», — пояснил Кулеба.

Он недавно заявил, что Украина нуждается в собственной системе противоракетной обороны (ПРО), а не в американской. По словам министра, Киев уже ведет соответствующие переговоры с рядом стран. Соглашение об оборонном партнерстве, которое украинский лидер Владимир Зеленский заключил с президентом США Джо Байденом в Белом доме, поможет в этом. Дмитрий Кулеба отказался считать подписанный договор протокольным или «рамочным».

Дмитрий Кулеба ранее объявил, что Байден пообещал не оставлять Киев наедине с Москвой. США гарантировали Украине поддержку.