«Решение менять не буду»: Акинфеев заявил о нежелании возвращаться в сборную России

Москва, 7 сентября. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в очередной раз признался, что не собирается возобновлять карьеру в российской сборной.

Вратарь завершил выступления за сборную России в 2018 году, когда команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Спортсмен в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что не планирует менять свое решение. По его словам, тренер вратарей национальной сборной Виталий Кафанов уже общался с ним на эту тему.

«Пообщались, посмеялись, но свое решение я менять не буду. Я человек слова, дал слово родителям, семье, буду держать его до конца», — признался 35-летний капитан ЦСКА.

Сборной России 7 сентября предстоит сыграть очередной матч отборочного этапа чемпионата мира-2022. Команда Валерия Карпина будет принимать Мальту на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Недавно стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может не попасть в заявку на игру.