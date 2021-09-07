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Захарова объявила о программе иностранных посольств по мягкой вербовке россиян
Политика
Захарова объявила о программе иностранных посольств по мягкой вербовке россиян
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 7 сентября. Россиян подвергали «плавной вербовке» во время устройства на работу в иностранные посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Соловьев Live».

Она рассказала о целых программах по «мягкой вербовке» граждан. Иностранные посольства предлагали соискателям гражданство или вид на жительство.

«Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу», — отметила Захарова.

Россияне, устраивавшие на работу в иностранные посольства, автоматически начинали работать на правительства других стран и получали за это немалые деньги. Недавно дипломат объявила, что проекты осужденного блогера Алексея Навального финансировали российские сотрудники иностранных диппредставительств.

Мария Захарова ранее осудила требование посольства США в Киеве к Москве насчет Минских соглашений. Дипломат напомнила, что Россия не является стороной этих договоренностей.

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