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Минобороны России утвердило план испытаний беспилотника «Клавесин-2Р-ПМ»

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 00:37
Армия
Минобороны России утвердило план испытаний беспилотника «Клавесин-2Р-ПМ»
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 7 сентября. Команда испытателей подводного российского беспилотника «Клавесин-2Р-ПМ» проверит работу аппарата на малых глубинах в условиях плохой видимости и маневра.

Носителем беспилотника является гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». «Клавесин» уже проходил испытания в Крыму, однако тогда версия модели не была доработана. Сейчас БПЛА оснастили новым оборудованием, в том числе гидролокатором.

«Клавесин-2Р-ПМ» — это один из членов семейства второго поколения российских автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Габариты беспилотника значительно превышают его предшественника.

В следующем году Минобороны планирует протестировать новейший российский бронеавтомобиль для спецназа. Автомобиль К-4386 ЗА-СпН отличается повышенной защитой от взрывов. Машина впервые была продемонстрирована на форуме «Армия-2021».

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