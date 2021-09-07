Минобороны России утвердило план испытаний беспилотника «Клавесин-2Р-ПМ»

Москва, 7 сентября. Команда испытателей подводного российского беспилотника «Клавесин-2Р-ПМ» проверит работу аппарата на малых глубинах в условиях плохой видимости и маневра.

Носителем беспилотника является гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». «Клавесин» уже проходил испытания в Крыму, однако тогда версия модели не была доработана. Сейчас БПЛА оснастили новым оборудованием, в том числе гидролокатором.

«Клавесин-2Р-ПМ» — это один из членов семейства второго поколения российских автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Габариты беспилотника значительно превышают его предшественника.

В следующем году Минобороны планирует протестировать новейший российский бронеавтомобиль для спецназа. Автомобиль К-4386 ЗА-СпН отличается повышенной защитой от взрывов. Машина впервые была продемонстрирована на форуме «Армия-2021».