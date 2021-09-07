Жители России стали чаще интересоваться покупкой молодых подержанных машин

Москва, 7 сентября. Спрос на трехлетние и пятилетние подержанные автомобили вырос по сравнению с показателями прошлого года в России. Об этом говорится в пресс-релизе «Авито Авто».

Интерес к трехлетним автомобилям за первые восемь месяцев 2021 года оказался выше на 19%, чем в аналогичный период прошлого года. Спрос на четырехлетний и пятилетний транспорт увеличился на 14%, передают «Известия».

Согласно информации сервиса, молодые подержанные автомобили становятся альтернативными вариантами новому транспорту. Средняя цена на машины до трех лет составила 1 129 495 рублей, а на четырех и пяти лет достигла 850 011 рублей за год. Среди востребованных оказались Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Некоторые россияне предпочитают покупать именно новые машины. Большинство граждан готовы отдать за транспорт более 1 миллиона рублей. Еще 16% опрошенных хотят приобрести автомобиль до 1 миллиона рублей, а 14% могут позволить себе модели до 800 тысяч рублей.