«Талибан» готов озвучить состав нового правительства Афганистана

Кабул, 7 сентября. Талибы завершили подготовку к провозглашению состава нового правительства Афганистана. Об этом заявил представитель движения Ахмадулла Муттаки в соцсетях.

Представители «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) сделают соответствующее объявление в ближайшие дни. Новая афганская власть недавно закончила решение последних технических моментов.

«Подготовка к провозглашению исламского правительства завершилась», — написал Муттаки

Талибы взяли под свой контроль власть в Афганистане после вывода из страны американских войск. Президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и бежал, когда представители движения вошли в Кабул.

Прежняя власть сохраняется только в провинции Панджшер, где сформировали ополчение для борьбы с талибами. «Талибан» уже несколько раз объявлял о завершении войны, однако Ахмад Масуд опровергал эти сообщения.

Представитель афганского Фронта национального сопротивления Али Назари ранее заявил, что борьба с талибами будет продолжаться. Силы ополчения сменят тактику и перейдут к партизанской войне.

1 Организация запрещена на территории РФ.