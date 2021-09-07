Звезда «Прослушки» Майкл К. Уильямс умер в 54 года

Нью-Йорк, 7 сентября. Актер Майкл К. Уильямс скончался на 55-м году жизни. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Первым о смерти звезды сериала «Прослушка» сообщило издание New York Post, позднее информацию подтвердили другие СМИ и представители департамента нью-йоркской полиции. Тело Майкла К. Уильямса обнаружили в бруклинской квартире.

Умершего киноактера обнаружил его племянник. Официальная причина смерти пока неизвестна. Ряд источников СМИ утверждают, что в комнате Уильямса были следы наркотических веществ. Правоохранители никак не прокомментировали эту информацию.

Еще один известный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. О случившемся стало известно 5 сентября. Причина смерти пока не указывается, сообщили журналисты со ссылкой на адвоката киноактера.