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Министру экономики и энергетики ФРГ стало плохо на заседания бундестага
Происшествия
Министру экономики и энергетики ФРГ стало плохо на заседания бундестага
pixabay.com

Берлин, 7 сентября. Заседание комитета бундестага по экономическим вопросам было прервано приездом врачей скорой помощи. Одному из участников встречи потребовалась срочная госпитализация.

Проблемы со здоровьем возникли у министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Согласно информации газеты Bild, инцидент произошел около 22:00 по московскому времени. Само заседание проходило на территории отеля «Риц-Карлтон».

Возраст министра Альтмайера составляет 63 года, он начал жаловаться на плохое самочувствие еще до начала совещания. О том, как себя чувствует глава немецкого ведомства в настоящее время, не сообщается.

Альтмайер уже не первый раз становится героем подобных инцидентов. В 2019 году он упал со сцены в ходе выступления на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде. После падения он ненадолго лишился сознания, после чего не смог самостоятельно подняться на ноги. Тогда министра тоже пришлось везти в больницу.

Неловкая ситуация ранее произошла с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома уснул прямо во время переговоров с представителем Израиля. Инцидент был запечатлен на видео.

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фрг германия бундестаг
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