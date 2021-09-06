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«Сразу в сердце»: Захарова высказалась о смерти легендарного актера Бельмондо

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 23:48
Общество
«Сразу в сердце»: Захарова высказалась о смерти легендарного актера Бельмондо
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 6 сентября. Смерть легенды французского кинематографа Жана-Поля Бельмондо затронула весь мир. По поводу ухода из жизни известного актера высказалась и офпред МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, она с детства являлась поклонницей творчества француза. Бельмондо в «Профессионале» запомнился многим своей актерской игрой, после чего он обрел всемирное признание. Именно этот фильм, по словам Захаровой, является одним из ее любимых.

«Очень любила и люблю фильм «Профессионал». Потому что Бельмондо и музыка Морриконе.
Первый раз посмотрела в детстве. И сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизни, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку», — заявила официальный представитель российского МИД в соцсети.

Французского актера Жана-Поля Бельмондо не стало 6 сентября. Легенда французского и мирового кинематографа ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Бельмондо стал иконой кино «новой волны» после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Одним из ярчайших фильмов Жана-Поля Бельмондо признан «Безумный Пьеро», которым вдохновился легендарный кинорежиссер Квентин Тарантино, подаривший миру похожий шедевр — «Криминальное чтиво».

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