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Кулеба: Байден пообещал не оставлять Украину наедине с Россией

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 23:11
Политика
Кулеба: Байден пообещал не оставлять Украину наедине с Россией
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 6 сентября. Вашингтон всегда будет поддерживать Киев. Соответствующее обещание президента США Джо Байдена озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он поделился очередными результатами визита президента Владимира Зеленского в Белый дом, где прошла долго откладываемая встреча двух лидеров. По словам Кулебы, Байден заверил своего собеседника, что Украина никогда не останется наедине с Россией.

«Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — заявил глава украинского МИД в эфире телеканала ICTV.

Украинские политологи и рядовые граждане ранее охарактеризовали встречу Зеленского и Байдена словом «стыд». Они уверены, что Вашингтон не нуждаются в Киеве и держит его «про запас».

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