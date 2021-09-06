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Крупная авария произошла на шахте «Красный партизан» в ЛНР

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 22:44
Происшествия
Крупная авария произошла на шахте «Красный партизан» в ЛНР
pixabay.com  /  tunaolger

Червонопартизанск, 6 сентября. Канат транспортной кабины (клети) оборвался вечером 6 сентября на шахте «Красный партизан» в ЛНР. Соответствующие данные привели в экстренных службах республики.

Инцидент произошел в городе Червонопартизанск. На предприятии оборвался канат, с помощью которого горняки поднимались на поверхность.

На данный момент остается неизвестным количество людей, находящихся в кабине в момент аварии. По сообщениям источников, в результате обрыва каната погибли минимум девять человек. Сейчас на месте работают представители экстренных служб.

Тем временем подразделения ВСУ продолжают обстрел территории ЛНР. В субботу украинские военнослужащие вели огонь по поселку Золотое-5 из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

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Луганск ЛНР шахта красный партизан
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