Вопросы из школьной программы вызвали трудности у Насти Ивлеевой

Москва, 6 сентября. Российская телеведущая Настя Ивлеева дала интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер попыталась угадать ответы на вопросы из школьной программы.

Ксения Собчак предложила Насте Ивлеевой ответить на вопросы из школьной программы. Трудности возникли, когда звезда «Орла и решки» не вспомнила автора произведения «Отцы и дети». По ее словам, незнание имени писателя «не мешает жить и зарабатывать деньги».

Блогеру задали вопросы, чем известна фамилия Джугашвили (настоящая фамилия Иосифа Сталина), в каком веке правил Петр I и кем был Георгий Товстоногов. Ни на один из них на YouTube-канале Собчак Ивлеева ответить не смогла. Еще телеведущая неправильно перевела на английский фразу «Быть или не быть». Вместо To be or not to be, блогер сказала – Be or not be.

Настя Ивлеева и рэпер Элджей недавно развелись. Журналистка в своем шоу «Осторожно: Собчак!» посчитала, что у пары были финансовые трудности и назвала Алексея Узенюка (настоящее имя Элджея) неудачником. За эти слова телеведущая потребовала извинений от Ксении Собчак.