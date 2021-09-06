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Американские диетологи дали два совета для здорового и глубокого сна

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 22:31
Общество
Американские диетологи дали два совета для здорового и глубокого сна
pixabay.com

Вашингтон, 6 сентября. Людям, желающим хорошо высыпаться, стоит следить за своим питанием и не злоупотреблять алкоголем. Об этом предупредили диетологи из США Дженна Горхэм и Коллин Кристенсен.

Спиртные напитки перед сном отрицательно влияют на фазы быстрого сна, которые необходимы для качественного отдыха. Алкоголь также препятствует выработке гормона мелатонина, отвечающего за ритмы сна и бодрствования. Горхэм предупредила, что один бокал вина по вечерам безвреден, но больше выпивать не стоит, передает Eat This, Not That!

Диеты с низким содержанием клетчатки часто приводят к неглубокому и беспокойному сну, отметила Коллин Кристенсен. Чтобы предотвратить этот процесс можно заменить обычный хлеб и макароны на цельнозерновые аналоги. Чтобы увеличить выработку мелатонина, перед сном можно выпивать стакан вишневого сока без сахара.

Терапевт ранее объяснил, как правильно бороться с бессонницей. Он порекомендовал настроить режим сна, больше двигаться и комфортно обустроить свое спальное место.

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