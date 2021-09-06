Россия и Белоруссия обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах

Минск, 6 сентября. Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин провели переговоры, в ходе которых рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Главы правительств провели телефонные переговоры. Они указали на конструктивный характер взаимодействия друг с другом в рамках углубления интеграции в Союзном государстве, рассказали в пресс-службе Совмина Белоруссии.

«Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в различных сферах», — подчеркнули в правительстве Белоруссии.

Власти России и Белоруссии планируют согласовать последнюю (газовую) дорожную карту по интеграции 7 сентября. Согласно словам посла Владимира Семашко, президенты двух стран подпишут документ уже 9 сентября. Программу хотели принять еще в 2019 году.