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Карпин объяснил исключение сахара из рациона футболистов сборной России
Спорт
Карпин объяснил исключение сахара из рациона футболистов сборной России
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 6 сентября. Футболисты не умрут без сахара, тортов и шоколада. Правильное питание сделает их только быстрее. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Новое руководство команды настаивает на исключении из рациона спортсменов сахара. За последнее время многие футболисты скинули вес, однако Карпин объяснил это игровыми нагрузками.

«Мы им говорим, что можно питаться хорошо и правильно. Никто не умрет без сахара, тортика, шоколадки. Вы, если купите дорогой автомобиль, то будете заливать его 98-м бензином, а не 92-м. Правильное питание как залить 98-й бензин вместо 92-го. На первом машина будет ехать быстрее», — объяснил Карпин на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что спортсмены проникнуться этой идеей и будут усердно готовиться к октябрьским матчам. Тренер отметил, что к тому времени сборная проведет 20 встреч. По сравнению с графиком европейских команд это очень мало, поэтому «говорить о накопившейся усталости смешно».

Продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко ранее назвал игру российских футболистов под руководством Карпина бесстрастной и фальшивой. Она напоминает живое исполнение песен Егором Кридом.

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