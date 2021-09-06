Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 22:16
22:11
Экономика
Россия и Белоруссия обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах
22:05
Спорт
Карпин объяснил исключение сахара из рациона футболистов сборной России
21:57
Общество
«Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца
21:54
Общество
Тыква весом более полутонны принесла кубанскому фермеру победу в «Агробатле»
21:52
Общество
Священник Андрей Ткачев рассказал, почему в США сатанисты защищают право на аборт
21:51
Происшествия
Петербургские спасатели потушили пожар в подъезде жилого дома
21:50
Общество
Спортивный тренер Тараско определила условие для здорового снижения веса
21:44
Шоу-бизнес
Актриса-монахиня Васильева заставила сына бросить беременную Корикову
21:42
Политика
Захарова: никто в НАТО не может решиться взять на себя вину за Афганистан
21:40
Весь мир
Население двух деревень ЦАР обвинило миротворцев ООН в поддержке боевиков
Все новости

«Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца
Общество
«Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца
wikipedia.org  /  John Bauld / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 6 сентября. Голливудский актер Хью Джекман поделился с поклонниками печальной новостью. Его отец, Крис Джекман, ушел из жизни 5 сентября 2021 года.

Крис Джекман был верующим человеком и дал своим пятерым детям религиозное образование. Он жил в Австралии, где 5 сентября отмечается День отца. Исполнитель роли Росомахи написал трогательный пост в своем аккаунте в Instagram.

«Рано утром в День отца мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере», — написал киноактер.

Поклонники голливудской кинозвезды поддержали Хью Джекмана в комментариях и высказывали соболезнования. Некоторые желали сил семье актера. Звезда «Людей Икс» пережил развод родителей, когда ему было всего восемь лет. Со временем ему удалось наладить отношения с матерью.

Хью Джекман известен поклонникам кинокомиксов по роли Росомахи. Свою супергеройскую карьеру он начал в 2000 году. Компания Disney выкупила Fox, и теперь поклонники надеются увидеть любимого актера в привычном образе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца
актер отец хью джекман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru