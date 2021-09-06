«Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца

Лос-Анджелес, 6 сентября. Голливудский актер Хью Джекман поделился с поклонниками печальной новостью. Его отец, Крис Джекман, ушел из жизни 5 сентября 2021 года.

Крис Джекман был верующим человеком и дал своим пятерым детям религиозное образование. Он жил в Австралии, где 5 сентября отмечается День отца. Исполнитель роли Росомахи написал трогательный пост в своем аккаунте в Instagram.

«Рано утром в День отца мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере», — написал киноактер.

Поклонники голливудской кинозвезды поддержали Хью Джекмана в комментариях и высказывали соболезнования. Некоторые желали сил семье актера. Звезда «Людей Икс» пережил развод родителей, когда ему было всего восемь лет. Со временем ему удалось наладить отношения с матерью.

Хью Джекман известен поклонникам кинокомиксов по роли Росомахи. Свою супергеройскую карьеру он начал в 2000 году. Компания Disney выкупила Fox, и теперь поклонники надеются увидеть любимого актера в привычном образе.