Тыква весом более полутонны принесла кубанскому фермеру победу в «Агробатле»

Краснодар, 6 сентября. На Кубани состоялись соревнования бахчеводов «Агробатл». Победителем стал уроженец Краснодарского края Максим Величко, вырастивший тыкву весом более полутонны.
Второго места удостоился белорус Игорь Гринько. Ему удалось вырастить тыкву весом 422 килограмма. На третьей позиции оказался Армен Кулахсзян по прозвищу Ованес Тыкванян, вес его детища — 294 килограмма. Процедура взвешивания столь колоссальных размеров овощей происходила при помощи специальных тросов, которыми их грузили на весы.
Российские пианисты недавно одержали победу на международном конкурсе Classic Piano в Дубае. Триумфаторами стали Мирослав Култышев и Виктор Маслов, занявшие первое и второе места соответственно.