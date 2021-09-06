Тыква весом более полутонны принесла кубанскому фермеру победу в «Агробатле»

Краснодар, 6 сентября. На Кубани состоялись соревнования бахчеводов «Агробатл». Победителем стал уроженец Краснодарского края Максим Величко, вырастивший тыкву весом более полутонны.

Точный вес гигантского овоща составляет 544 килограмма. Кроме того, Величко одержал победу в еще одном конкурсе — он представил арбуз весом 59,8 килограмма. Участие в соревнованиях также принимали гости из Белоруссии. Об этом сообщает фермерское хозяйство «Пономарево» в своем Instagram

Второго места удостоился белорус Игорь Гринько. Ему удалось вырастить тыкву весом 422 килограмма. На третьей позиции оказался Армен Кулахсзян по прозвищу Ованес Тыкванян, вес его детища — 294 килограмма. Процедура взвешивания столь колоссальных размеров овощей происходила при помощи специальных тросов, которыми их грузили на весы.

Российские пианисты недавно одержали победу на международном конкурсе Classic Piano в Дубае. Триумфаторами стали Мирослав Култышев и Виктор Маслов, занявшие первое и второе места соответственно.