Спортивный тренер Тараско определила условие для здорового снижения веса

Москва, 6 сентября. Здоровый процесс похудения тесно связан с количеством сбрасываемого веса. Об этом предупредила эндокринолог, нутрициолог и сертифицированный тренер Анастасия Тараско.

Человек, желающий привести себя в форму, не должен стремиться к быстрому избавлению от жира. В месяц должно уходить не больше трех килограммов от общей массы тела. Люди, которые занимаются в тренажерном зале, за четыре недели могут сбрасывать до пяти килограммов, передает «Вечерняя Москва».

«В обратном случае, когда россияне за короткий срок сбрасывают слишком много, это приводит к скорейшему возвращению веса», — подытожила нутрициолог.

Диетолог Сьюзи Сойер ранее рассказала, почему люди часто не могут похудеть, хоть и всеми силами стараются. Причина кроется в «модных» диетах, которые чрезмерно ограничивают людей в питании. Здоровый процесс снижения веса не может быть быстрым, он требует терпения и внимания.