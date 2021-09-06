Актриса-монахиня Васильева заставила сына бросить беременную Корикову

Москва, 6 сентября. Российская актриса Екатерина Васильева была против женитьбы сына Дмитрия Рощина на беременной актрисе Елене Кориковой.

Дмитрий Рощин в начале девяностых встречался со звездой сериала «Бедная Настя» Еленой Кориковой. Когда артистка забеременела и встал вопрос о свадьбе, вмешалась мать артиста. Васильева запретила сыну быть вместе с Кориковой. В итоге ее внук Арсений никогда не знал своего отца.

Актриса Ксения Хаирова в студии программы «Звезды сошлись» заявила, что Васильева очень виновата перед внуком. Сейчас пришло время, когда нужно сделать первый шаг.

«Она должна ему сказать: «Прости меня, внук. Я поступила неправильно. Ну как-то так», — поделилась звезда с гостями шоу.

По мнению присутствовавшего в студии певца Шуры, это семейные проблемы. Такие вещи нужно делать «втихаря», а не говорить об этом на камеру, передает Teleprogramma.pro.

Васильева отказалась от мирской жизни и решила посвятить себя служению богу. В монастыре ее называют не Екатериной, а матерью Василисой. Звезда комедии «Чародеи» была удивлена интересу журналистов к своей персоне.