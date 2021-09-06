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Захарова: никто в НАТО не может решиться взять на себя вину за Афганистан

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 21:44
Политика
Захарова: никто в НАТО не может решиться взять на себя вину за Афганистан
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 6 сентября. Страны НАТО до сих пор не могут разобраться, кто же ответственен за произошедшее в Афганистане. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Британские власти указывают на заключивших соглашение с талибами в Дохе, а в Канаде террористов вовсе называют «братьями». Американские ведомства же продолжают перекладывать вину друг на друга.

«Нужно понять, кто виноват. Они не могут. Госдепартамент [США] кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент. Нынешний президент говорит о том, что виноват прошлый президент США, прошлый говорит, что виновата нынешняя администрация», — заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Генсек НАТО решил, что сам афганский народ и глава государства виновны в захвате своей страны. Российский дипломат напомнила, что именно страны Альянса и США стояли за президентом Ашрафом Гани и гражданами страны.

Радикальное движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) взяло под свой контроль власть в Афганистане после вывода с территории государства американских войск. Гани сложил свои полномочия и бежал.

Мария Захарова ранее заявила, что США будут мстить за свои же ошибки и провалы в Афганистане. Дипломат отметила, что 20-летния миссия Вашингтона также заключалась в мести.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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