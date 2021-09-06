Население двух деревень ЦАР обвинило миротворцев ООН в поддержке боевиков

Банги, 6 сентября. Жители двух южных населенных пунктов Центральноафриканской Республики обвинили контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в пособничестве боевикам, сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

Миротворцы работают в ЦАР на протяжении последних семи лет. Руководство организации постоянно заявляет, что главной целью МИНУСКА является восстановление безопасности и нивелирование угрозы со стороны различных бандформирований. Однако слова расходятся с делом.

По данным властей, гражданских ассоциаций и жителей страны, зачастую «голубые каски» оказываются уличенными во взаимодействии с боевиками, от которых они должны защищать народ.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Так, население Бондибы и Нги а -Буа р направило официальное уведомление в Банги, в котором сообщило, что опасается за безопасность в регионе из-за присутствия бангладешского контингента ООН. Люди отметили, что миротворцы активно сотрудничают с радикалами CPC. Более того, члены конгломерата группировок в течение долгого времени жили недалеко от баз МИНУСКА, сея панику в окрестностях.

Источники службы безопасности указанных населенных пунктов подтверждают их слова. По данным силовиков, «голубые каски» не только не препятствуют боевикам, но и продают им оружие и противопехотные мины. Несколько гражданских погибло от расставленных ловушек.

Ранее ФАН сообщал, что недовольные присутствием контингента многопрофильной миссии ООН жители Бондибы сумели вынудить миротворцев покинуть территорию деревни.